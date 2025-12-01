İstanbul'da bir kişi tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

- Küçükçekmece'de bir apartmanında komşular arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.
- E.K., komşusuna 14 el ateş etti ancak yaralanan olmadı.
- Polis ekipleri E.K.'yi silahıyla birlikte gözaltına aldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Kanarya Mahallesi'nde silah sesleri...
E.K. (33) isimli şahıs komşusu ile balkonda tartışmaya başladı, tartışmanın büyümesi üzerine E.K, evde bulunan silahı alarak komşusuna doğru ateş etmeye başladı.
TAM 14 KERE TETİĞE BASTI
Komşusu eve sığınırken, E.K. tam 14 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, komşusuna ateş eden şahsı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.