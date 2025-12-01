Abone ol: Google News

İstanbul'da bir kişi tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

Küçükçekmece’de bir apartmanda yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Komşusu ile balkonda kavga eden E.K., evden aldığı silahla karşı dairesine doğru 14 el ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 18:57
  • Küçükçekmece'de bir apartmanında komşular arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.
  • E.K., komşusuna 14 el ateş etti ancak yaralanan olmadı.
  • Polis ekipleri E.K.'yi silahıyla birlikte gözaltına aldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Kanarya Mahallesi'nde silah sesleri...

E.K. (33) isimli şahıs komşusu ile balkonda tartışmaya başladı, tartışmanın büyümesi üzerine E.K, evde bulunan silahı alarak komşusuna doğru ateş etmeye başladı.

TAM 14 KERE TETİĞE BASTI

Komşusu eve sığınırken, E.K. tam 14 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, komşusuna ateş eden şahsı silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

3. Sayfa Haberleri