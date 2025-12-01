İstanbul'da bir kişi tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı Küçükçekmece’de bir apartmanda yaşanan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Komşusu ile balkonda kavga eden E.K., evden aldığı silahla karşı dairesine doğru 14 el ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.