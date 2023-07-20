İstanbul’da bir kişi tesettürlü kadınların üzerine motosiklet sürerek korkuttu İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki tesettürlü kadını korkutan motosiklet sürücüsü, kadınların üzerine motosikletini sürdü. Arkadaşı ise o anları sosyal medyada paylaştı.

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İHA

Tesettür üzerinden kadına yönelik hakaret ve psikolojik şiddet dur durak bilmiyor..

Bu kez adres İstanbul.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki tesettürlü kadının üzerine motosikletini sürdü.

İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı.

"Onların ülkemde olması suç"

Motosiklet sürücüsü görüntüyü, “Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç” notuyla paylaştı.

Sosyal medyada ise kullanıcılar, tesettürlü kadınlara yapılan bu rencide edici olaya tepki gösterdi.