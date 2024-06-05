İHA
İstanbul'da sıradışı bir olay yaşandı..
Geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesinde ismi öğrenilemeyen yarı çıplak bir şahıs pencereden yoldan geçenlere ve sokakta oyun oynayan çocuklara el işareti yapıp, ağır küfürler etti.
Çocukların aileleri tepki gösterdi
Bunun üzerine sokakta oyun oynayan çocukların aileleri küfür eden şahsa tepki gösterdi. Mahallelinin tepkilerini de umursamayan şahıs, ağır küfürler etmeye devam etti.
O anlar kamerada
Yoldan geçen bir vatandaş ise o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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