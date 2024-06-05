İstanbul'da bir kişi yarı çıplak çıktığı camdan yoldan geçenlere küfür etti Ümraniye'de yarı çıplak haldeki şahıs, pencereden yoldan geçenlere ağır küfürler edip, el işareti yaptı.

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İHA

İstanbul'da sıradışı bir olay yaşandı..

Geçtiğimiz gün Ümraniye ilçesinde ismi öğrenilemeyen yarı çıplak bir şahıs pencereden yoldan geçenlere ve sokakta oyun oynayan çocuklara el işareti yapıp, ağır küfürler etti.

Çocukların aileleri tepki gösterdi

Bunun üzerine sokakta oyun oynayan çocukların aileleri küfür eden şahsa tepki gösterdi. Mahallelinin tepkilerini de umursamayan şahıs, ağır küfürler etmeye devam etti.

O anlar kamerada

Yoldan geçen bir vatandaş ise o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)