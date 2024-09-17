İHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine giden M.Y. isimi şahıs, 3'üncü kata çıkan yürüyen merdivene bindiği sırada dengesini kaybederek zemin kata düştü.
Zemine düşen M.Y.'yi gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan M.Y., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yürüyen merdivenlerden düşen şahsın yerde yattığı anlar ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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