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İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivenlerden zemin kata düştü

İstanbul'da bir kişi yürüyen merdivenlerden zemin kata düştü Sultanbeyli'de bir AVM'de 3'üncü kata çıkan yürüyen merdivene binen bir erkek şahıs, dengesini kaybedince zemin kata düşerek ağır yaralandı.