İstanbul'da bir mağazadan 7 bin lira değerinde eşofman çaldı Bir mağazadan 7 bin 700 lira değerinde 3 eşofman çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA İstanbul'un Şişli ilçesinde bir alışveriş merkezinde mağazadan 7 bin 700 lira değerinde 3 eşofman çalınması polisleri harekete geçirdi. Mağazanın güvenlik kamerasında şüphelinin elinde ürünlerle deneme kabinine girdiği görüldü. Hırsızlık olayının meydana gelmesinden sonra alışveriş merkezinde dar alan çalışmasıyla tespit edilen M.Z. isimli şüpheli, çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı. 3 ürün çalındı Gözaltına alınan şahsın sorgulamasında, 2 Mayıs tarihinde Şişli’de bulunan başka bir alışveriş merkezinden de toplam değeri 3 bin 747 lira olan 3 ürün çaldığı belirlendi. Şüpheli tutuklandı Yakalanan şüpheli “Açıktan Hırsızlık” suçundan yürütülen işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)