İHA
İstanbul'da bir otomobil sürücüsü tarafından çekilen görüntüler, yürekleri ağza getirdi.
Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletin üstündeki aileyi gören sürücüler şaşkınlık içinde kaldı.
TEK MOTOSİKLETTE 4 KİŞİ
Motosiklet üzerinde 2'si bebek 4 kişilik aile, canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk etti.
KAMERAYA YANSIDI
Tehlikeli yolculuk anları ise seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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