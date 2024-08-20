Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da bir motosiklet üstünde 4 kişi seyahat ettiler

İstanbul'da bir motosiklet üstünde 4 kişi seyahat ettiler Sultanbeyli Adil Mahallesi üzerinde ilerleyen motosiklette 2'si bebek 4 kişi seyahat eden aileyi, başka bir sürücü şaşkınlık içince cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.