İHA

İstanbul'da bir otomobil sürücüsü tarafından çekilen görüntüler, yürekleri ağza getirdi.

ilçesi Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletin üstündeki aileyi gören sürücüler şaşkınlık içinde kaldı.

TEK MOTOSİKLETTE 4 KİŞİ

üzerinde 2'si bebek 4 kişilik aile, canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk etti.

KAMERAYA YANSIDI

Tehlikeli yolculuk anları ise seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)