İstanbul'da bir motosikletli emlak ofisini kurşunladı Beylikdüzü'nde bulunan bir emlak ofisini kurşunlayan kimli belirsiz motosiklet sürücüsünün saldırısı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Son zamanlarda yurdun birçok yerinde ortaya çıkan silahlı iş yeri saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Bu defa adres, haraç çetelerinin mesken tuttuğu İstanbul oldu.

EMLAK OFİSİNİ KURŞUNLADI

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir motosikletli, son sürat sokakta ilerleyerek cadde üzerindeki emlak ofisine 3 el tabanca ile ateş etti.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen emlakçı ise mermi deliklerini görerek durumu polise haber verdi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay yeri inceleme ekipleri ve Beylikdüzü Asayiş Büro ekipleri konuyla ilgili olarak çalışma başlatırken, motosikletli şahsın iş yerini kurşunlayarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)