İstanbul Eyüpsultan'da İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Mehmet Salih Çetin, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.
Çetin yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonetiyle yolda ilerleyen ve kırmızı ışıkta durmayan Yahya Berkay Şahin Çetin'e hızla çarptı.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
Çarpmanın etkisiyle Çetin, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yahya Berkay Şahin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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