İstanbul'da bir taksici İETT şoförünün yolunu kesti İstanbul'da toplu taşıma görevini gören bir İETT aracının önünü kesen taksi şoförü, kadın şoföre küfürler savurarak tehdit etti.

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ensonhaber.com

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir taksici olayı yaşanmasın. Trafikte müşterilerle ve diğer şoförlerle tartışma yaşayan taksicilerin olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez taksi şoförünün karşısında kadın bir otobüs şoförü vardı.

İstanbul'da sebebi bilinmeyen bir şekilde kadın İETT şoförü ile bir taksici arasında tartışma yaşandı.

Otobüsün camlarını yumrukladı, kadın şoföre küfürler savurdu

Ardından taksi şoförü, İETT aracının önünü keserek aracından indi. Otobüsün camlarını yumruklayan taksici, kadın şoföre ağza alınmayacak küfürler etti.

Otobüsün camlarını ve kapılarını kapatıp yardım bekleyen İETT şoförü kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.