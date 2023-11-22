İstanbul'da birlikte yürüdüğü arkadaşını bıçakladı Kağıthane Çağlayan’da kaldırımda yürüyen iki arkadaştan biri, diğerini hiçbir sebep yokken başından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahte isim kullandığı tespit edilen saldırgan şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

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İHA

İstanbul Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz ay yaşanan olayda Barış Y. ve Soner A. isimli iki arkadaş, yolda sohbet ederek yürümeye başladı.

İki arkadaş yürüdüğü sırada Soner A., hiçbir sebep yokken bıçak çekerek Barış Y.‘ye saldırmaya başladı.

Arkadaşını darbeden Soner A., daha sonra onu başından bıçakladı. Yaralanan genç bir süre sonra yere yığılırken, saldırgan ise hızla kayıplara karıştı.

Arkadaşını başından bıçakladı

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Barış Y.‘nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırıya uğrayan Barış Y.’nin ifadesine başvurdu.

'Beraber yürürken bir anda darbetmeye başladı'

Yapılan görüşmede Barış Y., mahalleden tanıdığı ismini Soner A. olarak bildiği şahısla beraber yürürken bir anda kendisini darbettiğini daha sonra bıçakladığını söyledi.

Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırgan şahsın Soner adını kullanan Aziz A. (18) olduğunu tespit etti.

Emniyette “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, “evden hırsızlık” ve “hırsızlık” suçlarından kaydı bulunan Aziz A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan Aziz A. sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)