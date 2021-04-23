İstanbul Silivri'de bir apartmanda meydana gelen bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalındı. 7 katlı apartmanın girişinden yapılan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HIRSIZI ELE VERDİ

Silivri'de 7 katlı apartmanda gerçekleşen bisiklet hırsızlığında polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüpheli polis merkezine götürülürken, çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

İstanbul'da bisiklet hırsızlığı kamerada VİDEO





"APARTMANDA HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI"

Apartman sakini Bora Noyan, "Oğlumun bisikleti çalındı. Bununla ilgili emniyete suç duyurusunda bulundum. Binamızda üçüncü hırsızlık olayı yaşanıyor" dedi.

Apartman yönetici Abdurrahman Ağça ise, "Apartmanımızda hırsızlık olayları çok olmaya başladı. Zaman zaman ayakkabılarımız da çalınıyor. Bu bölgede sık sık ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı olmaya başladı." dedi.







