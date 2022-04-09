İstanbul'da bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da bisikletli bir şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzene jandarma ekiplerince Eyüpsultan’daki bir eve baskın düzenledi.

Evinden bisikletiyle çıktığı sırada yakalanan şüphelinin üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

Uyuşturucuları bisiklet borularına sakladı

Şüphelinin bisikletinde yapılan aramalarda ise bisiklet borularının arasında gizlenmiş 10 fişek halinde bonzai, ayrı ayrı paketlenmiş 8 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kokain bulundu.

Adli makamlara sevk edildi

Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.