Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
631.656
-2.40%
BTXN Coin
33.03
-4.14%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    İstanbul'da bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
    • AA
    • 09.04.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

    İstanbul'da bisikletli bir şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzene jandarma ekiplerince Eyüpsultan’daki bir eve baskın düzenledi.

    Evinden bisikletiyle çıktığı sırada yakalanan şüphelinin üst aramasında herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadı.

    Uyuşturucuları bisiklet borularına sakladı

    Şüphelinin bisikletinde yapılan aramalarda ise bisiklet borularının arasında gizlenmiş 10 fişek halinde bonzai, ayrı ayrı paketlenmiş 8 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kokain bulundu.

    Adli makamlara sevk edildi

    Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

    İstanbul da bisikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanı Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar
    Sağlık

    Sağlık Bakanı Koca: Gözünüz aydın arkadaşlar

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor
    Transfer dosyası

    Ozan Kabak Schalke'ye dönüyor

    Görüş Bildir