İstanbul'da bisikletliyi öldüren sürücü 9 gündür aranıyor Otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü 9 gündür aranırken acılı aile, kaçan sürücünün bulunamamasına tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası sürücü, olay yerinden kaçtı. Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, 9 gündür aranıyor. Abla Gülenay Güzelgün Erol ve baba Duman Güzelgün, kaçan sürücünün bulunamamasına tepkili.

"Bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz"

Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "Maalesef 9 gün oldu hala bulunamadı. Adı belli, yeri belli ama neden bulunamadı, hala çözemedim. Kardeşimin katili bir an önce bulunsun. Ben başka bir şey istemiyorum. O davaya odaklandım.

Ama soruşturmada herhangi bir gelişme yok. Çarpan kişi belli ama hala bulunamadı maalesef. Şurada çarpmış kardeşime belki direksiyonu sola değil de sağa kırsa çarpmayacak. Bir sürü soru var. Artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum." diye konuştu.

"Böyle bir anda elinden alınınca çok fena oluyor insan"

Doğanay Güzelgün'ün babası Duman Güzelgün, "Ne söyleyebilirim bu acıyla. Suçlu olan yakalansa insan en azından memnuniyet duyar. Gördükçe insan acı çekiyor ne söylenebilir ki.

Böyle bir anda elinden alınınca çok fena oluyor insan. Kaza yerine gelmek ve görmek istemiyordum. Devletimiz istediği zaman bulur. İnşallah bulunur." şeklinde konuştu.