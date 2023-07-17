DHA
İstanbul'un Sarıyerilçesi Kireçburnu Mahallesi’nde arkadaşlarıyla denize giren Hakan D. bir anda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden arkadaşları denize atlayarak Hakan D.’yi sudan çıkardı.
Hastaneye kaldırıldı
Baygın halde sudan çıkarılan Hakan D.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
O anlar kamerada
O panik anları ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.