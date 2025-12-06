İstanbul'da börekçiye giren İETT otobüsünün şoförü konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Üsküdar'da, Kozyatağı-Esatpaşa seferini yapan 10EK numaralı İETT otobüsü, M.S.İ.'nin idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü.

2 ARACIN ŞOFÖRLERİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sırasında börekçide müşterilerin yaralanmadığı öğrenildi.

Olaydan sonra otomobil şoförü ile İETT şoförü emniyete götürüldü.

"YAVAŞLAMAK İÇİN FRENE BASTIĞIMDA FRENİN TUTMADIĞINI FARK ETTİM"

İETT şoförü A.A. emniyetteki ifadesinde şunları söyledi:

Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İETT özel halk otobüsünde 8 yıldır şoför olarak çalışmaktayım. 10EK hat sayılı otobüsü sürmekteydim. Saat 10.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere caddesi üzerinde kavşaktan sola doğru dönecektim. Bu sırada hızım yaklaşık 20 km/s idi. Ben biraz daha yavaşlamak için frene bastığımda frenin tutmadığını fark ettim.

"FREN TUTMAYINCA YAVAŞLAYAMADIM"

Bu sırada önümde seyir halinde olan bir araba vardı. Sürmüş olduğum otobüsün freni tutmayınca ben de yavaşlayamadım. Sonrasında önümdeki arabaya çarptım.



Bu arabayı sürmüş olduğum otobüsle birlikte bir süre sürükleyip sonrasında bu araç otobüsün önünden çıkınca otobüs ile kaldırıma çıkarak Karlıdere Caddesi üzerinde bulunan Sarıyer Börekçisi isimli iş yerine çarptım.

"KAZANIN, OTOBÜSÜN GAZ PEDALININ TAKILI KALMASINDAN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kazanın oluşmasında otobüsün gaz pedalının takılı kalmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kazadan sonra ambulans ile hastaneye götürüldüm.



Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde 2 adet kaburgamda kırık olduğunu öğrendim. Ayrıca dizlerimde şiddetli ağrılar var. Olay ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.

"ÇARPMANIN ETKİSİYLE NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Otomobil şoförü M.S.İ.'nin emniyetteki ifadesinde, şu sözler yer aldı:

11.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Karlıdere caddesi üzerinde sevk ve idaremdeki araç ile seyir halindeydim. Karlıdere caddesi üzerinden Esatpaşaya doğru giderken dönel kavşaktan döndüm.



O sırada arkamdan gelen İETT otobüsü aracıma arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ben ne olduğunu anlamadım.

"OTOBÜS, KARŞIDA OLAN BİR İŞ YERİNE ÇARPARAK DURDU"