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İstanbul'da boş arsada ceset bulundu
Maltepe’de arsada erkek cesedi bulundu. Ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp'a götürüldü.
- 10.10.2022 - 10:13
- Güncelleme : 10.10.2022 - 10:44
İstanbul'un Maltepe ilçesi Bakkalköy Mahallesi'ndeki arazide odun toplayan kişi, hareketsiz yerde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
5 gün önce öldüğü tespit edildi
Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi.
50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili çalışma sürüyor.