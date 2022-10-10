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    İstanbul'da boş arsada ceset bulundu

    Maltepe’de arsada erkek cesedi bulundu. Ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp'a götürüldü.
    • 10.10.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:44
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    İstanbul'da boş arsada ceset bulundu

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Bakkalköy Mahallesi'ndeki arazide odun toplayan kişi, hareketsiz yerde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    5 gün önce öldüğü tespit edildi

    Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi.

    50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, olay  yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili çalışma sürüyor.

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