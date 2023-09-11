İstanbul'da boş yolda kaldırımda ilerledi Boş yola rağmen kaldırıma çıkarak ilerleyen araç sürücüsünün yayalara korna çaldığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. İncelemenin ardından şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.

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İHA

İstanbul'da trafikte akıllara durgunluk veren olaylar yaşanıyor.

Yaşanan olaylar vatandaşların canını tehlikeye atarken bir diğer yandan da hayrete düşüyor.

Dün akşam Arnavutköy ilçesinde Taşoluk Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yolun boş olmasına rağmen kaldırıma çıkan sürücünün ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı.

Kaldırımda yol istedi

Kaldırımda ilerleyen sürücü, yayalara korna çalarak yol istedi.

Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

2 bin 543 TL para cezası

Görüntülerde, şahsın yolun boş olmasına rağmen kaldırımdan gittiği ve yayalara korna çalarak yol istediği görüldü.

Polis ekiplerine yapılan ihbar sonucunda şahsa 2 bin 543 TL para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)