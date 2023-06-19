İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini tehdit edip evini taşladı Esenyurt'ta 1 yıldır kendisinden boşanmaya çalışan eşi Ayşe Karslıoğlu'na "Başını keseceğim" mesajı atan Hakan K., talihsiz kadının sığındığı baba evine saldırarak camları kırdı.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Karslıoğlu, 1 yıl önce boşanma davası açtığı 32 yaşındaki Hakan K.'den çalışmak istediği için ölüm tehditleri alıyordu.

Tehditlere devam eden Hakan K., 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı eve dün akşam taşla saldırdı.

Saldırının ardından Karslıoğlu'nun kız kardeşi Aycan Yılmaz korkudan bayıldı.

"Seni bir yerde yakalayıp kafanı keseceğim"

Şikayetçi olan Karslıoğlu, kendisine atılan tehdit mesajlarını göstererek, daha önce defalarca eve saldırdığını iddia etti.

Yaşadıklarını anlatan Karslıoğlu, "Boşanmak istiyorum, 1 senedir devam eden davamız var. Daha önce yurt dışında yaşıyordu. Şimdi de her gün gelip camları kırıyor. Çocukları benden istiyor ama çocuklar kendilerini istemiyor. Defalarca çocukları da tehdit etti. Ben de çocuklarımı ona vermem. 11 yıldır evliyim, 1 yıldır boşanmaya çalışıyorum.

Silah diye düşündüm ama polis silah olmadığını söyledi ama silah gibiydi. Ne yakalanıyor, ne başka bir şey. Çok kez şikayetçi oldum, onun yüzünden ben de çalışamıyorum. 'Eğer çalışırsan seni bir yerde yakalayıp kafanı keseceğim' diye mesajlar atıyor. Artık yakalanmasını istiyorum, evde ailem var." dedi.

"Kimse konuşup anlatmıyor"

Baba Zeki Yılmaz ise Hakan K.'nin taşla değil, sis bombasıyla saldırdığını iddia ederek, "Polis silah olmadığını söylüyor ama bence bomba. Sis bombası gibiydi, içeride sis vardı. Şu an komşularım camdan izliyor, o zaman da bakıyorlar. Kimse konuşup anlatmıyor. Benim çoluk çocuğumun oturduğu odaya saldırı oldu. Ben kafamı çıkarttım onu gördüm. Kaçtılar. Polis, 'Kurşun değil, taş' diyor ama taş nerede?" dedi.

"Küçük kızım korkudan bayıldı"

Anne Aslıhan Yılmaz ise "Kızım boşanmak istiyor, kızıma ev tutmadı. Çocuklara da bakmıyor. Ben de kızımı yanıma aldım. Eve saldırınca küçük kızım korkudan bayıldı, hastaneye götürdük. 10 senedir evliliklerinde sorun var, avukat tuttuk. İnşallah boşanırlar." dedi