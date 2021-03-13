Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
448.633
2.54%
EXEN Coin
14.44
-0.27%
10ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 10 C

    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara Taksim Meydanı’ndan seyrine doyumsuz bir görsel şölen oluşturdu.
    • İHA
    • 13.03.2021 - 19:41
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 19:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti

    İstanbul’da gün içerisinde 15 dereceyi gören sıcak hava etkili olurken, vatandaşlar açık havayı fırsat bilerek meydanlara ve parklara akın etti.

    Gökyüzünde bulutların oluşturduğu manzara görenleri mest etti.

    BULUTLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ

    Akşam gün batımına yakın saatlerde oluşan etkileyici manzara seyrine doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti VİDEO

    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti #1

    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti #2

    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti #3

    İstanbul’da bulutların oluşturduğu manzara mest etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir