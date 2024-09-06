İstanbul'da burun ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetti Maltepe’de bulunan özel bir hastanede burnundaki etten dolayı ameliyat olmak isteyen 19 yaşındaki eczacılık öğrencisi Heval Pekgöz, iddiaya göre hastanenin ihmalkarlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesi olayın sorumlularının cezalandırılmasını istiyor..

İHA

Acı olayın adresi İstanbul.

Marmara Üniversitesi’nde Eczacılık bölümü öğrencisi olan 19 yaşındaki Heval Pekgöz, iddiaya göre burnunda bulunan etten dolayı nefes alma zorluğu yaşamaya başlayınca ameliyat olmak istedi.

Evine yakın olduğu gerekçesiyle Maltepe ilçesinde bulunan bir özel hastanede muayene olan ve ameliyat olma kararı veren Pekgöz, önce aynı hastanenin Kurtköy ilçesinde bulunan merkezine daha sonra bir devlet hastanesine sevk edildi ve o hastanede yaşamını yitirdi.

Pekgöz’ün ailesi, hastanenin ihmalkarlığı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Hastane ile aile arasındaki hukuk mücadelesi devam ediyor.

BAŞSAVCILIK KAMERA KAYITLARINI İSTEDİ

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı.

Savcılık hastaneden kamera kayıtlarını temin etti. Doktorlar için ise soruşturma izni istedi.

ACILI BABA OLAYI ANLATTI

Süreci anlatan baba Ferhat Pekgöz, şu ifadeleri kullandı:

Kızımın burun etinde bir sorun vardı, horlama ve nefes zorluğu yaşıyordu. Temmuz ayında bir devlet hastanesinden randevu alarak gösterdik, ameliyat olması gerektiği kanısına varıldı. Daha sonra evimize yakın olması nedeniyle Maltepe’de bulunan bu hastaneden 10 Ağustos Cumartesi günü için ameliyat tarihi aldık.

"KALBİNİN DURDUĞUNU, KALP MASAJIYLA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİLER"

Ameliyat öncesinde gerekli tahliller yapıldı ve bir problem olmadığı söylendi. Ameliyat günü geldiğinde 08.50 gibi ameliyata aldılar bize de beklememiz gerektiğini söylediler, biz öncesinde hastanede yoğun bakım ünitesi var mı diye sormuştuk. Her şeyin tam olduğunu endişelenmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Yaklaşık 1 saat sonra bizi başhekimin odasına çağırdılar ve kalbinin 1 dakika durduğunu ve kalp masajı ile çalıştığını ama bir problem olmadığını sadece tedbir amaçlı Kurtköy’de bulunan hastanelerine sevk etmek istediler. O hastaneye gittiğimizde hastayı yoğun bakıma alarak bizi teskin ettiler.



Bize kızımızın kalbinde problemler olduğunu söyledi ve anjiyo yapılması gerektiğini söylediler. Biz gerekiyorsa yapılsın dedik ama yapamayacaklarını ve devlet hastanesine için kayıt açtıklarını sevk edileceğini söylediler. Sevkten sonra doktor dedi ki, kızınızın kalbinde bir problem yok beyninde hasar oluşmuş, başka yoğun bakımı olan bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söylediler.

"İHMALKAR TAVIRLARI YÜZÜNDEN KIZIM 20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ"

İlk hastane bize kalbin bir kere durduğunu söylemişti ama yalan ve yanlış bilgi vermişler, birkaç defa kalbi durmuş. Beyni uzun süre oksijensiz kaldığı için bütün yetilerini kaybetmiş. Bu özel hastanede ya geç muayene ettiler ya kalp durduğunu fark etmediler. Ya ekipmanları yoktu. Bunların geç ve ihmalkar tavırları yüzünden kızım 30 Ağustos günü yaşamını yitirdi.

"BENİM ÇOCUĞUMUN MEZARIYLA OKULU YAN YANA"

Anne Özlem Pekgöz ise şunları söyledi:

Kızımı ihmalden dolayı kaybettim. Bize geç haber verildi ve istediğimiz hastanelere sevk edilmedi. Yoğun bakım var denildi ancak yoğun bakım olmadığı ortaya çıktı. Bana panik yapmamam gerektiği söylendi ve sürekli hiçbir şey yok, taburcu edeceğiz dediler. Kızımın kalbinde problem olduğunu söylediler genetik kalp rahatsızlığı var mı diye üstelediler sürekli böyle bir şey yok ama. Anjiyo yapıldığında kalbinde hiçbir problem olmadığı ortaya çıktı. 2 saat içerisinde çocuğumuz 3 hastane değiştirdi.



Ben doktorla muhatap oldum ve her şey var denildi. Biz evimize yakın olduğu için bu hastaneyi tercih ettik. Güle oynaya girdiğimiz hastaneden çocuğumuzun ölüsünü çıkarttık. Yetkililerin ceza almasını istiyorum ben hepsinden şikayetçiyim. Benim çocuğumun mezarıyla okul yan yana, okullar açılınca herkes çocuğunu okula gönderirken ben çocuğumun mezarına gideceğim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)