İstanbul'da 2 dakikada 12 milyon TL'lik vurgun! O anar kamerada... Kuyumcunun kepenginin uzaktan kumandasını koplayarak açan hırsızlar, 2 dakika içerisinde 12 milyon TL'lik vurgun yaptı.

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İHA

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen yüzü maskeli 4 hırsız, arabayla geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini kumanda ile açarak içeri girdi.

Kepenkleri açtıktan sonra dükkanın kapısının kilidini kıran şüpheliler, 2 dakika içerisinde yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altınları çaldı.

Altınları alıp çıktıktan sonra bekçilere yakalanan hırsızlar, ateş edilmesine rağmen kayıplara karıştı.

Polisin olaya karışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.

"2 dakika içerisinde soydular"

Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi, İlhan Üren, “Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti ‘kopyalanamaz’ garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar.

Açılamaz kepenk. İç kapıyı açamayıp kırıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar. Bekçiler görmüşler sanırım.Kameralarda ses duyuluyor. Ateş etmeler başlıyor. Silah sesleri duyuluyor. Kaçıyorlar. Buradan Avcılar’a doğru kaçıyorlar” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)