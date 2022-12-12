İstanbul’da çadırla havalanan pazarcıyı, meslektaşı kurtardı

Şiddetli rüzgar nedeniyle pazar kurmakta zorlanan esnaflardan biri, çadırı bağlamaya çalışırken havalandı. Esnafı, meslektaşı bacağından tutarak kurtardı.

İstanbul’da, hafta sonu için Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından fırtına ve yağış uyarıları art arda gelmişti.

Dün sabah saatlerinde, Arnavutköy’de etkili olan şiddetli rüzgar pazar esnafına zor anlar yaşattı.

Pazar kurmaya çalışan esnaf, çadır açmakta zorlandı.

Şiddetli rüzgar nedeni ile çadırlar savrulurken, çadırı bağlamaya çalışan bir esnaf çadırla birlikte havalandı.

Yaşanan anlar kamerada

İHA’nın haberine göre; havalanan pazarcıyı meslektaşı bacağından tutarak kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, esnaf çadırı bağlamaya çalıştığı esnada rüzgardan havalandığı, uçmaması içinse başka bir esnafın bacağından tuttuğu görüldü.

İstanbul’da çadırla havalanan esnafı, meslektaşı kurtardı VİDEO

