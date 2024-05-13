İstanbul'da çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı Küçükçekmece'den Avcılar ve Esenyurt TEM gişelerine kadar şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki 2'si çakarlı 4 araç, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik ekipleri tarafından tespit edildi.

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DHA

Küçükçekmece Köprüsü’nde D-100 karayolunda ilerleyen düğün konvoyundaki araç sürücüleri, üç şeridi trafiğe kapattı ve trafik akışını yavaşlattı.

Çakarlı düğün konvoyu, Avcılar’ı geçtikten sonra TEM Esenyurt gişelerine kadar bu şekilde ilerledi.

Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan konvoyun önündeki 21 ACU 009 plakalı araç sürücüsü Ö.S., 34 SIT 44 plakalı araç sürücüsü F.Ş., 34 M.C.E 47 plakalı araç sürücüsü M.C.E. ile 34 YKE 44 plakalı araç sürücü Y.K., görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından tespit edildi.

Ceza yağdı

Sürücü F.Ş.'ye, Trafik Kanunu'nun 'Yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak' maddesinden 6 bin 439 lira, 'Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak' maddesinden 2 bin 647 lira, 'Aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek' maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira para cezası uygulandı.

Araçlardaki çakar sistemi söküldü

Sürücü Ö.S.'ye, 'Farklı okunmasını veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' maddesinden 2 bin 647 lira, 'Aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek' maddesinden 690 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira 'Yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak' maddesinden 6 bin 439 lira, araç sahibine de aynı maddeden 6 bin 439 lira para cezası kesildi, araçtaki çakar siren tertibatı da söküldü.

Diğer sürücüler, Y.K. ve M.C.E.'ye ise 'Aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek' maddesinden 690’ar lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690’ar lira olmak üzere toplamda tüm sürücülere 30 bin 131 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)