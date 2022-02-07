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    İstanbul'da çalıntı araçla tekel soygunu

    Çaldıkları hafif ticari araç ile aynı gece Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisinden 60 bin lira değerinde içki, sigara ve bir miktar nakit para çalan 6 hırsız kameralara yakalandı.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 10:44
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    İstanbul'da çalıntı araçla tekel soygunu

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'ne gelen hafif ticari araçlı 6 hırsızdan biri, park halinde duran başka bir hafif ticari aracı çaldı.

    AYNI GECE TEKEL SOYDULAR

    Çaldıkları araçla yetinmeyip, aynı gece Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinin önüne gelen hırsızlar, levye yardımı ile kepenkleri kırdı. İçeri giren hırsızlar, sokaktan buldukları karton kutularla tekel bayisindeki içki ve sigaraları araca taşımaya başladı; ardından ise 60 bin liralık ürün ve kasada bulunan 4 bin 600 lirayla kayıplara karıştı.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Yaşanan iki hırsızlık üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    İstanbul da çalıntı araçla tekel soygunu #1

    İstanbul da çalıntı araçla tekel soygunu #2


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