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- İstanbul'da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
İstanbul'da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
- 25.09.2022 - 17:59
- Güncelleme : 25.09.2022 - 19:25
İstanbul’da, Esenyurt’tan çaldıkları minibüs ile Arnavutköy Hadımköy'den kablo çalan şüpheliler Başakşehir sınırlarına girdiklerinde polis tarafından durdurulmak istendi.
Dur ihtarına uymayan Tarık G. ve Müslüm A., polis arasında yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheliler, hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya başladı.
Kaçma anları kamerada
Hırsızların minibüsten atlayarak koşarak kaçtıkları görüntüler bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
DHA’nın haberine göre; koşarak kaçan iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca ViDEO
Çalıntı minibüs, yediemin otoparkına götürüldü
Yapılan aramada minibüsün kasa kısmında yüklü miktarda siyah kablolar bulundu. Minibüs çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Olayın yaşandığı bölgede otoparkta vale olarak çalışan Berk Sezen, "Aracın arkasında kablolar vardı. Polisler göletin içine gidip bulup getirdiler. Polis aracında da hasar vardı." diye konuştu.