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    İstanbul'da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

    Çalıntı minibüsle kablo çalan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin minibüsten atlayıp kaçma anları, kameraya yansıdı.
    • 25.09.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 19:25
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    İstanbul'da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada

    İstanbul’da, Esenyurt’tan çaldıkları minibüs ile Arnavutköy Hadımköy'den kablo çalan şüpheliler Başakşehir sınırlarına girdiklerinde polis tarafından durdurulmak istendi.

    Dur ihtarına uymayan Tarık G. ve Müslüm A., polis arasında yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca yaşandı.

    Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheliler, hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya başladı.

    Kaçma anları kamerada

    Hırsızların minibüsten atlayarak koşarak kaçtıkları görüntüler bir çevre sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    DHA’nın haberine göre; koşarak kaçan iki şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul'da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca ViDEO

    Çalıntı minibüs, yediemin otoparkına götürüldü

    Yapılan aramada minibüsün kasa kısmında yüklü miktarda siyah kablolar bulundu. Minibüs çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

    Olayın yaşandığı bölgede otoparkta vale olarak çalışan Berk Sezen, "Aracın arkasında kablolar vardı. Polisler göletin içine gidip bulup getirdiler. Polis aracında da hasar vardı." diye konuştu.

    İstanbul da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada #1

    İstanbul da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada #2

    İstanbul da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada #3

    İstanbul da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada #4

    İstanbul da, çalıntı minibüsle kaçan şüpheliler ile polis arasındaki kovalamaca kamerada #5


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