İstanbul'da, çalıntı otomobilleri satan şüphelilere operasyon

Çalıntı, hasarlı otomobillerde şasi ve motor numaralarını değiştirip satan 4 şüpheli, iş yerlerine yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

İstanbul’un Bağcılar ve Esenler ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları belirlenen hırsızlık çetesini mercek altına aldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen izinle harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre; oto tamirciliği yapan Orhan İ.(36), Ahmet İ.(24), Yusuf İ.(20) ile şoförlük yapan Mehmet İ. (44) gözaltına alındı.

Şasi kısmı yok edilen otomobiller ele geçirildi

Şüpheli iş yerlerine yapılan baskınlarda, iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı kesilerek yok edilmiş otomobiller ele geçirildi.

Oto tamir dükkanında ayrıca çok sayıda otomobil yedek parçası ile kontak anahtarları da bulundu.

Hasarlı otomobillerin satışını gerçekleştirdiler

Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde işlemleri yapılan şüphelilerin, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçekleştirdikleri belirtildi.

Parçalanmış otomobiller ile yedek parçaların çalıntı olup olmadığının anlaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.