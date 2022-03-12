Petrol
112.41
2.82%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
579.566
-1.45%
BTXN Coin
39.10
-0.02%
Bitexen
-2ºC
İstanbul
Çok bulutlu -2 C

    İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan zanlı, alışverişte yakalandı

    İstanbul'da çalıştığı özel bir bankadan 140 bin Euro çaldığı iddia edilen B.A., Kayseri'de mağazadan kıyafet alırken yakalandı.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 00:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan zanlı, alışverişte yakalandı

    Dün İstanbul'da özel bir bankanın çalışanı B.A.(34), iddiaya göre kasada bulunan 140 bin Euro parayı çalarak, kayıplara karıştı. Banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri çalışma başlattı.

    KAYSERİ'DE AVM'DE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

    Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın Kayseri'ye kaçtığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada şüphelinin Melikgazi ilçesindeki bir AVM'de olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu B.A., AVM'de bulunan bir mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı.

    Çalınan paralar ise, bir poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

     

     

    İstanbul da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan zanlı, alışverişte yakalandı #1

    İstanbul da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan zanlı, alışverişte yakalandı #2

    İstanbul da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan zanlı, alışverişte yakalandı #3

    İstanbul da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan zanlı, alışverişte yakalandı #4

    İstanbul da çalıştığı bankadan 140 bin Euro çalan zanlı, alışverişte yakalandı #5


    İlginizi Çekebilir

    11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri
    Gündem

    11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri

    Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı
    Magazin

    Murat Özer, son yolculuğuna uğurlandı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir