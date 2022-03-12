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    İstanbul'da çalıştığı bankadan para çalan şahıs serbest bırakıldı

    B.A isimli bir banka çalışanı öğle arasında kasadaki 140 bin euro çaldıktan sonra geldiği Kayseri'de alışveriş yaparken yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 12.03.2022 - 13:26
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    İstanbul'da çalıştığı bankadan para çalan şahıs serbest bırakıldı

    İstanbul'da bir banka çalışanı B.A., öğle arasında içeride kimsenin olmadığı sırada kasada bulunan 140 bin euro'yu çalarak kaçtı.

    Hırsızlığı fark eden banka çalışanlarının ihbarıyla polis ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu B.A.'nın, Kayseri'de olduğu belirlendi.

    ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ, ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de şüphelinin Melikgazi ilçesindeki AVM'de bulunduğunu belirledi. B.A. isimli şahıs, mağazada kıyafet alışverişi yaparken yakalandı.

    İstanbul'da çalıştığı bankadan para çalan şahıs Kayseri'de yakalandı

    "ÇALIŞANLAR YEMEĞE ÇIKINCA KASADAKİ 140 BİN EUROYU ALDIM"

    Çalınan paralar ise poşet içinde ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın ifadesinde, "Öğle arası olunca banka çalışanları yemeğe çıktı. Ben de o sırada kasada bulunan 140 bin euro parayı aldım ardından Kayseri'ye geldim" dediği öğrenildi.

    B.A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası serbest bırakıldı.

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