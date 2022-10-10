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    İstanbul'da çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi

    Çamaşır suyu üretim tesisinde çalışan 10 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi. İşçiler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
    • 10.10.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 10:43
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    İstanbul'da çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde bulunan çamaşır suyu üretim tesisinde meydana gelen teknik arıza sonucu bazı işçiler, kimyasal maddeden etkilenerek fenalaştı.

    DHA'nın haberine göre bunun üzerine fabrikaya sağlık ekibi istendi. İhbarla birlikte kısa sürede fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçilere ilk müdahalede bulundu.

    İşçilerin durumu iyi

    Kimyasal maddeden etkilendiği belirlenen 10 işçi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

    İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tesiste geçici olarak üretime ara verildi.

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    İstanbul da çamaşır suyu fabrikasında 10 işçi zehirlendi #5


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