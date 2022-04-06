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    İstanbul'da çamaşır suyu kazanının patlaması sonucu 2 kişi kokudan etkilendi

    Fabrikada bilinmeyen nedenle patlayan çamaşır suyu kazanı, yoğun koku yaydı. 2 kişinin etkilendiği koku, çevre ilçelere kadar yayıldı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:02
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    İstanbul'da çamaşır suyu kazanının patlaması sonucu 2 kişi kokudan etkilendi

    Gaziosmanpaşa'nın Kadir Akdoğan Caddesi'nde bulunan fabrikada, bir anda patlama yaşandı.

    Bilinmeyen nedenle yaşanan patlamada, çamaşır suyu kazanından yoğun derecede koku yayıldı.

    EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, durum AFAD ekiplerine de bildirildi.

    Kısa sürede fabrikaya  gelen AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte fabrikada önlem alarak inceleme yaptı.

    İstanbul da çamaşır suyu kazanının patlaması sonucu 2 kişi kokudan etkilendi #1

    2 KİŞİ KOKUDAN ETKİLENDİ

    Patlamanın ardından yayılan koku nedeniyle fabrikada görevli 2 gece bekçisinin etkilendiği öğrenildi.

    KOKU İLÇELERE KADAR YAYILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kokudan etkilenen çalışanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

    Bir diğer yandan fabrikadan yayılan kokunun, çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.

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