İstanbul'da camı açık minibüsteki cep telefonunu çalan hırsız kamerada Gaziosmanpaşa ilçesinde park halindeki minibüsün camının açık olduğunu fark eden bir şüpheli, koltuktaki cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Gündüz vakti göz göre göre hırsızlık yapan şüpheli kameralara yansıdı... Olayın adresi ise İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi. Saat 13.00 sıralarında minibüs şoförü, caddede kısa süreli park ettiği minibüsü camı açık halde bırakarak minibüsten indi. Minibüsün camından telefonu çaldı Bu sırada kaldırımda duran 1 kişi, yolcu koltuğunda bulunan şoföre ait cep telefonunu fark etti. Yanındaki kişiyle bir süre sohbet eden şüpheli, elini camdan sarkıtarak koltukta bulunan cep telefonunu çaldı. Kısa bir süre minibüsün yanında oyalanan şüpheli ardından olay yerinden uzaklaştı. Sohbet ettiği kişi ise bir süre daha minibüsün yanında bekledi. Kameralardan gördü, şikayetçi oldu Minibüs şoförü geri döndüğünde, cep telefonunun koltukta olmadığını gördü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen sürücü, telefonun açık camdan çalındığını fark etti. Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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