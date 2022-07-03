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    İstanbul'da camide cep telefonu hırsızlığı kamerada

    Bağcılar’da camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 03.07.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 15:00
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    İstanbul'da camide cep telefonu hırsızlığı kamerada

    İstanbul'da Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 30 Haziran saat 10.05 sıralarında bir caminin içinde uyuyan şahsın cep telefonunu çalmaya çalışan şahıslar olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Olay yerinde yapılan araştırmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını A.M. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Cami içerisinde yakalandı

    Şüpheli şahıs cami içerisinde yakalandı.

    İHA'nın aktardığına göre emniyette işlemleri biten A.M. adliyeye sevk edildi. Şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

    İstanbul'da camide cep telefonu hırsızlığı kamerada ViDEO

    İstanbul da camide cep telefonu hırsızlığı kamerada #1

    İstanbul da camide cep telefonu hırsızlığı kamerada #2


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