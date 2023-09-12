İstanbul'da camiden mikrofonun çalınma anı Küçükçekmece'de gündüz vakti camiye giren ve mikrofonu çalarak kayıplara karışan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

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İHA

İstanbul'un Küçükçekmece'de saat 15.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, camiye girerek dolaşmaya başladı.

Şahıs daha sonra mikrofonu yerinden sökerek çaldı. Durumu fark eden cami imamı, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı.

Şüpheli aranıyor

Yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardında polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kaydedildi

Cami mikrofonun çalınma anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Şahsı kameralarda yeni gördük"

Olayla ilgili konuşan ve bu şahsı daha önce hiç görmediklerini belirten Hasan Akbalık isimli esnaf, “Burada caminin mikrofonunu çalmışlar, polisler o yüzden geldi. güvenlik kamerasında da var, şişman birisi, orta yaşlarda biri. Şahsı kameralarda yeni gördük, daha önce görmedik. İnşallah yakalanır.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)