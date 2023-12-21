İstanbul'da camileri gezip musluk çalan şahıs aranıyor

İHA
İstanbul Arnavutköy’de son bir haftadır cami musluklarına dadanan bir hırsız, namaz vakitlerinden hemen sonra camilere giderek tuvalet ve şadırvan musluklarını sökerek çaldı.
Beraberinde getirdiği poşete çaldığı muslukları dolduran şahıs daha sonra uzaklaştı.
Son bir haftadır camilere dadandı
Hırsızlık anları, camilerin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Öte yandan hırsızlık fark edilene kadar camilerde sular boşa aktı.
Polis her yerde musluk hırsızını arıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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