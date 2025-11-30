İstanbul'da caminin yeniden yapılması için para toplanan yardım kutuları soyuldu

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz bir kişi, caminin mescidine gelip oturdu.

Bir süre telefonuyla meşgul olan şüpheli, mescidin içerisine Kirazlı Küba Cami inşaatı için konulan yardım kutusundaki paraları alarak uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anı mescidin güvenlik kamerasına yansıdı.

ERİTTİĞİ PLASTİKLE YARDIM KUTUSUNUN İÇERİSİNDEKİ PARAYI ÇALMAYA ÇALIŞTI

İkinci soygun ise 29 Kasım Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleşti.

Caddede kaldırıma konulan yardım kutusunun yanına gelen kapüşonlu 1 şüpheli, plastik pet şişeyi ateşle eriterek demir sandığın içerisindeki parayı almaya çalıştı.

HIRSIZLIK ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çevredekilerin tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"MESCİDİN İÇERİSİNDEKİ SANDIĞI BİLE SOYMUŞLAR"

Caddede esnaflık yapan Yavuz Demir, şunları söyledi:

Köşede yıkılan camimiz var. Yapılan testlerde çürük çıktı. Yeniden yapmak için yıkıldı belirli yerlere de yardım kutuları koyduk. Mescidin içerisinde sandık vardı onu da soymuşlar. Şurada namazlarımız kıldığımız mescit var onu da soymuşlar. Güvenlik kamerasında gözüküyor ama sima olarak tanımıyoruz. Buranın insani değil haftada bir açılıyordu bu sandıklar. Soyulan meblağ 190 bin lira civarında olabilir.