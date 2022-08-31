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    İstanbul’da can pazarı

    9 kişilik ailenin bindiği tekne, yakıtının bitmesi ve su almasıyla alabora oldu. Can pazarının yaşandığı olayda çevredeki balıkçı teknelerinin yardımıyla yüzme bilmeyenler kurtarıldı.
    • 31.08.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:37
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    İstanbul’da can pazarı

    İstanbul Riva’da denize açılan ve içinde bir aileden 9 kişinin bulunduğu teknenin yakıtı bitti.

    Su almaya başlayan tekne, kısa sürede alabora oldu.

    Yüzme bilmeyenler korku ve panik yaşadı

    Teknede yüzme bilmeyenlerin olmasından dolayı korku ve panik yaşandı.

    Aile üyelerinden yüzme bilmeyenler, alabora olan tekneye tutunmaya çalıştı.

    Balıkçı tekneleri yetişti

    Denizdekilerin yardımına çevredeki balıkçı tekneleri koştu.

    Teknedekiler, denizdekilere ip ve can simidi attı.

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    Can pazarı kamerada

    Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı.

    Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    İstanbul’da can pazarı #1

    İstanbul’da can pazarı #2

    İstanbul’da can pazarı #3

    İstanbul’da can pazarı #4

    İstanbul’da can pazarı #5

    İstanbul’da can pazarı #6


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