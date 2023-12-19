DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yangın paniği yaşandı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında 15 katlı bir binanın 4'üncü katında çıktı.
İlk belirlemelere göre binanın 4'üncü katındaki bir dairede kurutma makinesi, oluşan kısa devre nedeniyle alev aldı.
Camda kurtarılmayı beklediler
Dumanlar, hızla binanın üst katlarını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, camlara ve balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.
17 kişi kurtarıldı
İtfaiye ekipleri, yüksek katlara merdiven yardımıyla çıkarak mahsur kalan 13 kişiyi kurtardı.
Yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 4 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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