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İstanbul'da cayır cayır yanan aracı söndürme seferberliği

İstanbul'da cayır cayır yanan aracı söndürme seferberliği Kartal TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan bir aracın motor kısmında çıkan yangını söndürmek için, bölgedeki vatandaşlar canla başla çalıştı.