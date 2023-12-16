İHA
İstanbuk Kartal'da seyir halinde olan aracın motor kısmında yangın çıktı.
Yangını gören ve araçtan inen sürücü, canını zor kurtardı.
Yangın tüpleri müdahale esnasında yetersiz kalıp çalışmayınca yol kenarında bulunan evlerden yardım istendi.
Çıkan yangını gören diğer sürücüler, araçlarını sağa çekerek seferber oldu.
Kontrol altına alındı
Kovalarla getirilen sular aracın motor bölümüne dökülerek yangın kontrol altına alındı. Daha sonrasında bir evden hortum çekilerek vatandaşlar tarafından soğutma çalışması yapıldı. Yapılan yardım seferberliği ise takdir topladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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