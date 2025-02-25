DHA

İstanbul Pendik Çamşeşme Mahallesi'nde 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, trafikte otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile motosikletli kurye Fatih Ferah arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletli kurye Ferah, Kızıl'ın kullandığı otomobilin sağ aynasını kırdı.

ÇEKİCİ İLE OTOMOBİL ARASINA SIKIŞAN KURYE AĞIR YARALANDI

Duruma öfkelenen Vedat Kızıl, otomobiliyle motosikletli kuryeye çarparak, Ferah'ı park halindeki çekici ile kendi otomobili arasında sıkıştırdı.

Ağır yaralanan Fatih Ferah hastaneye kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl tutuklandı.

"OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ BAŞKA BİR SÜRÜCÜ İLE KAVGA EDİYORDU"

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün Anadolu Adalet Sarayı'na gelen motosikletli kurye Fatih Ferah, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Olay günü yaşadıklarını anlatan motosiklet sürücüsü Fatih Ferah, şöyle dedi:

Otomobil sürücüsü başka bir sürücü ile kavga ediyordu. Ben onları sakinleştirmeye çalışırken, benim motoruma arkadan çarptı. Bu temasta sağ ayağım tampona sıkıştı. Motorumu hafif ileri aldım, şahıs aracını üzerime sürmeye devam etti ve motorumu devirdi. Derdini anlamak için, sormak için motorumdan aşağı indiğimde, tekrar yerde motoruma şiddetle çarparak olay yerinden kaçtı.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Sonrasında internette izlediğiniz üzere, şahsın camına yanaştım. Tekrardan tutanak tutmamız gerektiğini, aracıma zarar verdiğini güzel bir şekilde ifade ettim. Fakat şahıs tekrardan küfür ederek camını kapattı. O anlık sinirle onu durdurmak için zararımı karşılaması için yapmamam gereken bir hareketi yaptım ve aynasını kırdım. Ondan sonra şahıs böyle bir şeye kalkıştı. Beni öldürmeye çalıştı. Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. 9 kaburga kemiğimde kırığım var, sol kolumda lif yırtığı var. Nefes almakta bile güçlük çekiyorum. Uzun bir tedavi sürecim olacak. Akciğerim sönük, karaciğerimde yırtık var. Ayakta durmakta da güçlük çekiyorum.

"ŞÜPHELİ ŞAHIS 'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMALI"

Olayı adli açıdan değerlendiren Ferah'ın avukatı Haydar Uysal, şu ifadelerde bulundu:

Şu an Fatih kardeşimizin dosyası savcılıkta, soruşturma aşamasındadır. Henüz iddianame düzenlenmemiştir. Fakat fezlekede şüphelinin, 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan kaynaklı fezlekesi düzenlenmiş ve dosya savcılık makamına teslim edilmiştir. Bizim burada toplanmamızın asıl amacı, günde binlerce kez olan maddi hasar ya da yaralanmalı trafik kazalarından kaynaklı bir açıklama yapmak değil. Çünkü bizim Fatih kardeşimizin, müvekkilimizin karıştığı kaza değil kesinlikle. Şüpheli şahsın fiillerinin yoğunluğu, hareketi, ayrıca otomobili yani aracın insan öldürmeye elverişli olması onun bizim müvekkilimizin canına kast ettiğinin gösteresidir. Bu sebeple şüpheli şahıs kesinlikle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılıp, ayrıca cezasında herhangi bir indirim yapılmamalıdır.

"OLAYIN ÖNCESİNDE KENDİ MOTOSİKLETİNE BİR MADDİ HASAR VERME DURUMUNDADIR"