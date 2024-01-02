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İstanbul'da çekiciyle otomobil hırsızlığı... Şüpheliler yakalandı

İstanbul'da çekiciyle otomobil hırsızlığı... Şüpheliler yakalandı Esenyurt'ta park halindeki bir otomobili çekiciye yükleyerek çaldıktan sonra parçalayarak yedek parça olarak satmaya hazırlanan iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.