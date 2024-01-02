İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hayrete düşüren bir hırsızlık yaşandı.
2 Aralık 2023 tarihinde Y.O.’ya ait otomobil park edildiği yerden çalındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Hırsızlık anları kamerada
Görüntülerde, bir çekiciyle olay yerine gelen şüphelerin otomobili araca yükleyerek çaldıkları görüldü.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için 28 Aralık 2023 tarihinde Bakırköy’de operasyon düzenledi.
2 kişi gözaltına alındı
Çaldıkları aracı parçalayarak yedek parça olarak satmaya hazırlandığı tespit edilen şüpheliler Mürteza D. (21) ve Halil Ş. (44) gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Mürteza D.’nin daha önceden 42, Halil Ş.’nin ise 20 suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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