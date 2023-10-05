İstanbul'da cep telefonuyla uğraşırken yakalanan taksici: Yolcunun söylediği rotaya bakıyordum Kadıköy'de ekipler tarafından yapılan denetime takılan taksi şoförü, cep telefonuyla uğraşırken yakalandı. Savunma yapan sürücü, "Cep telefonuyla konuşmuyordum, yolcunun gideceği yerin rotasına bakıyordum" dedi.

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DHA

İstanbul'da hemen her gün taksiciler denetleniyor.

Çeşitli bahanelerle yolcuları mağdur eden sürücüler, ekiplerin radarına giriyor.

Uygulama noktaları ise yerli ve yabancı turistin yoğun olduğu ilçelerde gerçekleştiriliyor.

Kadıköy'de taksicilere denetim

Son olarak ekipler Kadıköy ilçesinde harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

Ceza yağdı

10 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan 4 bin 360 lira, bir taksi şoförüne de seyir halinde cep telefonu kullandığı için 951 lira ceza kesildi.

Denetimde, 11 taksi şoförüne toplam 5 bin 311 lira para cezası uygulandı.

"2 saniye rotaya bakmak suçsa yazın cezayı"

Yazılan cezaya tepki gösteren taksi şoförü, "Cep telefonuyla konuşmuyordum, yolcunun gideceği yerin rotasına bakıyordum. Taksiciler rotayla gider. 2 saniye rotaya bakmak suçsa yazın cezayı. Telefonu ele almak suç olmamalı." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)