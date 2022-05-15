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    İstanbul’da cephanelik dolu eve baskın

    Polis ekiplerinin şüphe üzerine takiğ ettiği şahsın evinden 21 ruhsatsız tabanca, bin 850 adet mermi, 500 adet fişek ve uçaksavar mermisi çıktı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 11:00
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    İstanbul’da cephanelik dolu eve baskın

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir şahsın evinde silah depoladığını bilgisine ulaştı.

    Telsizler Mahallesi’nde bir süredir fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri, Oğuzhan T.’nin (35) cadde üzerinde yürüdüğünü fark etti.

    Yanına yaklaşıldığı esnada şahıs tedirgin olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın evine baskın düzenledi.

    Evden cephanelik çıktı

    Evde yapılan aramalarda hemen hemen her yerine gizlenmiş 2’si suikast silahı olmak üzere 21 adet tabanca ele geçirildi.

    Devam eden aramalarda bin 850 adet mermi, 500 adet fişek, uçaksavar ve AK-47 mermisi, silah yapımında kullanılan malzemeler, pres makinesi ve 11 bin 150 lira bulundu.

    Operasyon anı ve aramalar ise kameralara yansıdı.

    Tutuklandı

    Evdeki aramaların ardından Kağıthane polisi Oğuzhan T.’yi sağlık kontrolünden geçirerek emniyete götürdü.

    Emniyette yapılan işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan da kaydı bulunan Oğuzhan T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe “silah imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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