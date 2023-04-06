İstanbul'da çevresinde önlem alınan metruk bina çöktü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binada, saat 06.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan binada sabah saatlerinde kısmı çökme oldu.
Çökme nedeniyle yola beton parçaları döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Tramvay geçişleri durduruldu
Polis ekipleri, yola şerit çekerek Beşiktaş istikametini araç trafiğine kapattı. Tedbir amacıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy-Tophane arasında seferlerini durdurdu.
Metro İstanbul, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.
Bina tamamen çöktü
Önlemler alınan bina saatler sonra tamamen çöktü.
Çökme anı ise kameraya yansırken ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.