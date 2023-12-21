İstanbul'da cezaevi çıkışında silahlı karşılama Başakşehir’de cezaevinden tahliye edilen bir kişiye düzenlenen karşılama töreninde havaya ateş edilirken o anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Asker uğurlaması, düğün, nişan, sünnet düğünü derken mutlu günleri tehlikeye atan, çevreyi rahatsız eden organizasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Cezaevi önünde tahliye karşılaması...

Çevreyi rahatsız etmeden, havaya ateş ederek faciaya davetiye çıkarmadan eğlence yapamayan magandalar, bu kez İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki cezaevinin önündeydi...

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen bir kişinin karşılanması için yapılan tören, bu kadarı da pes dedirtti.

Cezaevi önünde havaya ateş ettiler

Sokağa ses sistemi kuran grup, şahıs geldiği esnada meşaleler yakarak havaya ateş açtı.

Tören dakikalarca sürerken çekilen görüntülerde, yaşları küçük çocukların tabancalarla havaya onlarca el ateş açtığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)