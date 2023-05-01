İstanbul'da CHP'lilerin şehit anıtına kurduğu seçim standı tartışma çıkardı Güngören’de 2008 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan vatandaşları anmak amacıyla yapılan anıta seçim çalışmaları çerçevesinde stant kurmak isteyen CHP’li üyelere, vatandaşlar tepki gösterdi. Tartışmada CHP’li üyelerin vatandaşlara saldırıp küfrettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA

İstanbul Güngören’de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 2008 yılında yaşanan bombalı saldırıda şehit olan vatandaşları anmak amacıyla yapılan anıta stant açmak isteyen siyasi parti üyeleri ile vatandaşlar arasında yaşanan tartışma karakolda bitti.

Anıt üzerine stant açmak isteyen CHP’li üyeleri uyaran ve bu durumdan rahatsız olduklarını belirten mahalle sakinleri, standın başka yere taşınmasını talep edince tartışma çıktı.

Mahalleli anıta stant kurulmasını istemedi: CHP'liler saldırdı

Yaşanan tartışma esnasında CHP’li üyelerin vatandaşlara küfredip saldırdığı anlar, cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Yaşananlar üzerine CHP ilçe yöneticileri vatandaşlardan şikayetçi oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Stant bulunduğu yerden kaldırılarak farklı bir noktaya taşınırken mahalle sakinleri yaşananlara isyan etti.

"Ben yıllardır bu mahalledeyim ve kardeşlerimin öldüğü noktada bunların yapılması bana rahatsızlık veriyor"

Mahallede yaşayan ve patlamada komşuları yaralanan Hayri Mutlu olayla ile ilgili, “Burada zamanında PKK’nın saldırısı sonucu onlarca vatandaşımız şehit oldu. Bugün buraya gelip stant kurmak istediler ben giderek ricacı oldum ‘bu seçim çalışmanızı ya 100 metre aşağıda ya da 100 metre yukarıda yapın tam bu noktada yapmayın’ dedim. Bana sözlü saldırıda bulundular. Ben yıllardır bu mahalledeyim ve kardeşlerimin öldüğü noktada bunların yapılması bana rahatsızlık veriyor. Çocukları ölen anneler buraya gelip oturuyorlar bazen. Bu annelerin yürekleri sızlamaz mı görse? Israrla bu siyasi partiler neden buraya geliyor anlamış değilim. Biz halkız siz ne yaparsanız yapın ama bazı değerlerimize de önem verin.” ifadelerini kullandı.

"Biz tüm siyasi partilerin burada stant kurmasına karşıyız çünkü bir acı yaşadık"

Aynı mahallede esnaflık yapan Özbay Korkmaz ise, “Ben işten çıktığımda burada standı gördüm arkadaşımız onları uyardı. Biz tüm siyasi partilerin burada stant kurmasına karşıyız çünkü bir acı yaşadık. Uyarmasına rağmen onlar provokasyon yaparak arkadaşımızın üzerine yürüyerek hakaret ve küfürler etti. Şehit anıtı üzerinde siyaset yapılması ne kadar doğru olabilir? Bir de polise gidip şikayetçi oldular. Bu ülkede özgürlük yok diyorlar ama polis ekipleri onları burada koruyordu biz geri geldiğimizde. Nasıl özgürlük yok anlamış değilim. Biz şehitlerimize saygı gösterilmesini istiyoruz sadece başka bir şey istemiyoruz.” şeklinde konuştu.