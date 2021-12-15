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    İstanbul'da çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

    Eyüpsultan ilçesinde elektrik akımından kaynaklı yangın meydana geldi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevlerin büyümeden söndürüldüğü bildirildi.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 06:41
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    İstanbul'da çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen yangın kısa süreli korku dolu anlar yaşattı.

    İddiaya göre gecekondunun elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden gecekondu sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

    Yangın çevrede olan gecekondulara sirayet etmeden söndürüldü.

    Yangında can kaybının olmadığı öğrenilirken, çıkış nedenin de araştırıldığı bildirildi.

    İstanbul da çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti #1

    İstanbul da çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti #2

    İstanbul da çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti #3

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