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İstanbul'da çıkan yangında sürücüler tartıştı

İstanbul'da çıkan yangında sürücüler tartıştı Ümraniye'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çıkan yangın araç trafiğine ve sürücüler arasında tartışmaya neden oldu.