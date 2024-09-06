İHA
İstanbul Ümraniye ilçesi, Şerifali Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 4 katlı bir iş yerinin çatısında duman çıktığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yoğun araç trafiği oluştu.
KAZA YAPIP TARTIŞTILAR
Aşırı araç trafiği nedeniyle bazı sürücüler kaza yaparak kendi aralarında tartıştı. Yangının tam anlamıyla söndürülmesiyle trafik normale döndü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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