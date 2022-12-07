İstanbul'da çilingire kapıyı açtırıp halasının 20 bin lirasını çaldı

Kağıthane'de halasının evini çilingire açtıran 20 yaşındaki S.S.C., 20 bin lira çalarak kaçtı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde 61 yaşındaki T.C. isimli kadın işlerini halletmek için evinden dışarı çıktı.

T.C'nin yeğeni S.S.C. (20) halasının evden ayrıldığını görünce, çilingir çağırarak kapıyı açtırdı.

20 bin lirayla kaçtı

DHA'nın haberine göre eve giren S.S.C., halasının 20 bin lirasını alarak kaçtı. Bir süre sonra eve gelen ve paralarının yerinde olmadığını fark eden T.C, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, apartmandaki güvenlik kameralarını incelediğinde genç bir kadının çilingir çağırarak kapıyı açtırdığını gördü. Görüntüleri izleyen T.C., eve giren kişinin yeğeni olduğunu anladı.

Serbest bırakıldı

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, genç kadını apartmana yakın bir noktada yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda hırsızlık suçunu işlediğini itiraf eden S.S.C. sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.









