İstanbul'da cinayet itirafı: Eşini otel odasında tornavidayla öldürdü Eşi ile kısa süre önce Türkiye’ye gelen İngiltere uyruklu genç kadın, konakladıkları otel odasında boğazı kesik halde bulundu. Yapılan incelemelerde şüpheli eş, kanlı tişörtle yakalandı ve cinayet itiraf etti.

DHA

İstanbul Fatih'te korkunç bir cinayet işlendi.

Bir otelin 111 numaralı odasında, dün saat 12.20 sıralarında İngiltere uyruklu Ayan Mohomed Dhoba isimli kadın ölü halde bulundu.

Yapılan incelemelerde genç kadının boğazının delici bir aletle kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Kadının vücudunda da delici bir aletle gerçekleştirilen yara izleri olduğu görüldü.

Kısa süre önce eşiyle Türkiye'ye geldi

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ayan Mohomed Dhoba'nın, 11 Kasım'da eşiyle birlikte Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

Yapılan incelemede Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M.'nin otelden tek başına ayrıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Kanlı tişörtle yakalandı

Bu gelişme üzerine Ahmed Y.M., polis tarafından aranmaya başlandı.

Şüpheli, kısa süre sonra Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerindeki kanlı tişörtle yakalandı.

Cinayeti itiraf etti

Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y.M., eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada, tuvalete gizlenmiş olayda kullanılan tornavida bulundu.

"Eşim uyuşturucu teklif etti"

Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

Şüphelinin, eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)