İstanbul'da cinayete karıştı: 2 yıl sonra bakın nereden çıktı 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Dorak, kurtarılamadı. 2 yol önce İstanbul'da işlenen cinayetin şüphelisi ise Diyarbakır'dan çıktı.

DHA

30 Nisan 2022 yılında, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi 15'inci Sokak'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.

Çıkan silahlı kavga sonucu yaralanan 3 kişi, bölgeye gelen ekiplerle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Dorak, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerden Kadri M.'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.

2 yılın sonunda gözaltına alındı

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1'i 'kasten öldürme', 2'si 'yaralama' olmak üzere 5 suç kaydı bulunan Kadir M.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)