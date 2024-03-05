İstanbul'da cinayete karıştı: 2 yıl sonra bakın nereden çıktı

DHA
30 Nisan 2022 yılında, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi 15'inci Sokak'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.
Çıkan silahlı kavga sonucu yaralanan 3 kişi, bölgeye gelen ekiplerle hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Dorak, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerden Kadri M.'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.
2 yılın sonunda gözaltına alındı
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1'i 'kasten öldürme', 2'si 'yaralama' olmak üzere 5 suç kaydı bulunan Kadir M.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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